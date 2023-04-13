Подмосковье 13 апреля 2023, 10:45 Подготовка лесопарка к летнему сезону началась в Мытищах

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Подготовка Мытищинского лесопарка к летнему сезону стартовала в апреле. На территории порядка 200 гектаров ремонтируют дорожки, красят и чинят лавочки, приводят в порядок игровые площадки.

Уборку проводят по чек-листу Главного управления содержания территорий Московской области.

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«Выполняются работы после зимы по ремонту дорожных покрытий и плитки, уборке листвы, обрезанию веток, покраске малых скульптурных форм, детских площадок», — рассказал начальник отдела развития Единой дирекции парков городского округа Мытищи Александр Носивец.

Привести Мытищенский лесопарк в порядок планируют к 28 апреля. Проверка выполненных работ пройдет в Подмосковье 1 мая, после чего соответствующие стандарту парки отметят специальным значком.

«В зимний сезон данный лесопарк является местом притяжения лыжников. Летом здесь люди пешими прогулками занимаются, ездят на велосипедах, здесь есть прокаты. Все сделаем для того, чтобы людям было комфортно отдыхать», — отметил Александр Носивец.

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