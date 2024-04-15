Подмосковье 15 апреля 2024, 16:38 Подготовка к запуску фонтанов началась в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Месяц чистоты и порядка продолжается в Химках. Специалисты приступили к подготовке к запуску 13 фонтанов. Они проверят состояние инженерных систем, очистят чаши и отрегулируют высоту струй.

Совсем скоро в городском округе заработают фонтаны на Куркинском шоссе, Химкинском Арбате, в скверах «Юбилейном», «Весна» и Марии Рубцовой, а также в парках Толстого, «Дубки» и «Лукоморье». Чтобы запуск прошел штатно и без сбоев, специалисты предварительно проверяют все коммуникационные системы.

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«Фонтаны — это не просто украшение наших улиц и парков. Они играют важную роль в формировании комфортной городской среды. Фонтаны помогают снизить температуру воздуха в жаркие дни, увлажняют его и очищают от пыли», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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