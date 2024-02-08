Подмосковье 08 февраля 2024, 17:57 Подготовка к Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0.» началась в Подмосковье Фото: Антон Чернов

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Заседание Координационного совета по вопросам взаимодействия с Российским движением детей и молодежи прошло в Подмосковье. Темой обсуждения стала подготовка к военно-патриотической игре «Зарница 2.0.».

Участниками игры станут ребята в возрасте от восьми до 17 лет — их поделят на три возрастные группы. Отборочный этап будет проходить в феврале–марте в подмосковных школах. Затем в апреле состоится муниципальный этап, в мае — региональный. Последний планируют провести на базе лагеря «Юнармеец» в Щелкове.

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«В этом году на территории всей страны уже традиционно будет проходить военно-патриотическая игра „Зарница“ под эгидой Российского движения детей и молодежи. Наша задача — сделать все, чтобы отборочный, муниципальный и региональный этапы прошли на самом высоком уровне», — подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Напомним, военно-патриотическую игру проводят с 1967 года. Теперь она проходит в новом формате: участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в управлении дронами, работе с радиостанциями и распознаванием фейков, основах медицинских знаний и других направлениях.

«Для ребят подготовлено несколько испытаний, около десяти — от конкурса журналистики до техники программирования дронов, разведки и т.д», — отметил председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Московской области Юрий Макеев.

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