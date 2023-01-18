Подмосковье 18 января 2023, 09:52 Подготовка к строительству новой котельной началась в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске

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Администрация городского округа Воскресенск активно занимается вопросами повышения надежности объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения в микрорайоне Лопатинском. Сейчас в рамках этой работы идет подготовка к строительству новой котельной.

Рабочая группа, включающая представителей администрации, руководство обслуживающей организации «Газпром теплоэнерго МО» и депутатов округа, провела совещание по вопросам мероприятий инвестиционной программы. Было принято решение о переносе сроков строительства котельной № 3 в микрорайоне Лопатинском по адресу улица Комсомольская, дом № 33. Закончить новый объект планируется в 2023 году.

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Сегодня все проектно-изыскательские работы по строительству блочно-модульной котельной уже выполнены и находятся в ГАУ МО «МосОблЭкспертиза». В феврале ожидается выдача заключения о соответствии сметной стоимости работ, технической и рабочей документации.

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Напомним, администрация городского округа Воскресенск в октябре 2021 года заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». В соответствии с документом в округе будут созданы новые, а также реконструированы и модернизированы существующие системы теплоснабжения и централизованные системы горячего водоснабжения.

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