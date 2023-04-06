Подмосковье 06 апреля 2023, 17:26 Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Химках

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Гидравлические испытания тепловых сетей провели в городском округе Химки — здесь начали готовиться к отопительному сезону 2023–2024 годов. Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в работах.

Испытания проводились на улице 9 Мая на трубопроводе, который обслуживает химкинский филиал компании «ТСК Мосэнерго».

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Повышенным давлением протестировали 478 метров теплопровода. Также специалисты осмотрели запорную арматуру, крепления, соединения и другие элементы сети. По итогу проверки установлено, что участок к будущему отопительному сезону готов.

«Проверки тепловых систем Подмосковья будут проводиться вплоть до начала следующего отопительного периода. Задача — устранить все неисправности при отключенном отоплении», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Большая программа модернизации теплосетей начнется в Химках в 2023 году. За сезон от жителей поступило свыше четырех тысяч жалоб и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что ЖКХ — одна из самых заметных проблем городского округа.