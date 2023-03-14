Подмосковье 14 марта 2023, 10:34 Подготовка к сезону половодья заблаговременно началась в Подмосковье Пресс-служба Министерства экологии Московской области

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В городских округах Подмосковья подготовка к половодью началась еще зимой. Министерство экологии и природопользования Московской области вместе со специалистами администраций городских округов обследовало водные объекты региона на предмет захламления и зарастания древесной и кустарниковой растительностью.

«Поваленные деревья являются основным препятствием для пропускной способности рек. С этим необходимо бороться, а главное, вовремя выявлять», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Сейчас в Подмосковье ведутся работы по опиловке деревьев. На реках вблизи населенных пунктов специалисты установили вешки для контроля подъема уровня воды. Муниципалитеты проанализируют полученные данные и направят их в ведомство.

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В 2022 году в Подмосковье, благодаря слаженным действиям органов местного самоуправления и Министерства экологии, удалось предотвратить подтопления во многих населенных пунктах и местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение пяти лет в Подмосковье благоустроят 50 лесопарков. Он подчеркнул, что почти 50% Московской области занимают леса. Чтобы удовлетворять запрос жителей, надо создавать условия для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями

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