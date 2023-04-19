Подмосковье 19 апреля 2023, 12:26 Подготовка к празднованию 850-летия Коломны началась в Подмосковье

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Первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке к празднованию 850-летия Коломны. В комитет вошли представители всех основных региональных министерств.

«Все мы понимаем, что празднованию такой знаменательной даты предшествует большая подготовка. Предстоит реализовать ряд инфраструктурных проектов, сделать город комфортнее, уделить внимание сфере благоустройства», — подчеркнул депутат Госдумы Никита Чаплин.

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Он также сообщил, что лично присоединится к этой работе и сделает все возможное для любимого города.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина является председателем организационного комитета. Помимо нее, в него вошли еще 15 человек, в том числе глава Коломны Александр Гречищев.

Комитет будет координировать центральные исполнительные органы региона, государственные органы Московской области, органы местного самоуправления, а также общественные объединения и организации по вопросам подготовки к мероприятию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по уровню благоустройства. По его словам, в Московской области преображаются парки, скверы и набережные, а также реализуется масштабная программа в лесопарках.

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