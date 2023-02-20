Подмосковье 20 февраля 2023, 16:40 Подготовка к пожароопасному сезону начнется в Подмосковье 21 февраля

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В этом году проверка готовности лесопожарных станций (ЛПС) Московской области к пожароопасному сезону начнется 21 февраля. Планы тушения лесных пожаров в регионе уже утвердили.

«На первом этапе проверку ЛПС будут проводить лесничества Московской области. Затем за внутриведомственной проверкой будет проведена проверка федеральная», — заявил курирующий комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Также в регионе разработали проект сводного плана тушения лесных пожаров в Московской области. Его согласовали с Рослесхозом, департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, региональным управлением МЧС России и «Авиалесохраной».

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«Для оперативного обмена информацией и постоянного контроля за лесопожарной обстановкой на территории Подмосковья в круглосуточном режиме функционирует региональная диспетчерская служба Комитета (РДС), интегрированная с системой-112», — добавил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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