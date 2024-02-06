Подмосковье 06 февраля 2024, 17:11 Подготовка к паводкам началась в 39 округах Подмосковья Фото Минэкологии

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Минэкологии Московской области приступило к подготовке к паводкам. Специальная комиссия обследует участки рек, которые при прохождении паводка 2022-2023 подтапливали территории населенных пунктов и СНТ, а также те ГТС, которые находятся на контроле у специалистов.

«Те участки, где были зафиксированы подтопления из-за неудовлетворительной подготовки к паводковому периоду, по которым ранее администрациям городских округов уже давались поручения по приведению их в надлежащее состояние, осматриваются специалистами на предмет их исполнения», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, непрохождение паводковых вод и их разлива обусловлено завалами валежника, захламлением береговой линии, ненадлежащим содержанием коллекторов и другими факторами. Специалисты отмечают, что важно готовиться к паводковому периоду заранее, когда еще не сошел снег и не растаял лед.

«Половодье или паводок, основой которого является резкое таяние снежного покрова вследствие потепления, может обернуться напастью для жителей, чьи дома и участки находятся вблизи водных объектов», — заключил министр.

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