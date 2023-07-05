Подмосковье 05 июля 2023, 11:35 Подготовка к отопительному сезону завершилась в 14 котельных в Солнечногорске

Читать 360tv в

Работы по подготовке к отопительному сезону ведутся в Солнечногорске. К зиме уже подготовили 14 котельных, четыре центральных тепловых пункта и 15 водозаборных узлов.

Подготовку к отопительному сезону губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством региона на еженедельном совещании. Кроме котельных, в Солнечногорске подготовили к зиме 70 километров водопроводных, 82 километра канализационных и 10 километров электрических сетей, а также семь очистных сооружений и три объекта энергетического хозяйства. Работы в полном объеме специалисты завершат до 15 сентября.

Реклама

Сейчас ведутся профилактические работы на котельной в поселке Менделеево. Также планируется обновить там свыше 27 километров теполосетей к 2024 году.

«Решительный шаг сделан — при поддержке губернатора нам удалось войти в госпрограмму. Объем работ предстоит большой, поэтому рассчитываю на ваше понимание и поддержку», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Осенью начнут работу четыре новые блочно-модульные котельные в деревне Пешки, в микрорайоне Военный городок в Ложках и в Майдарове. Сейчас идет подключение объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».