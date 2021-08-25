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    25 августа 2021, 17:36

    График подготовки к отопительному сезону опередили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Готовность Подмосковья к новому отопительному сезону достигла уже 84%. В каждом округе проверяют состояние объектов энергетики и ЖКХ. Работу ведут с опережением графика.

    График подготовки к отопительному сезону опередили в Подмосковье | Изображение 1

    Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что задача — пройти отопительный период без аварий.

    При плане 80% фактическая готовность сейчас 84%. Подготовка к предстоящей зиме идет без нарушения сроков

    Александр Самарин.

    На особом контроле — повышение надежности электричества в 12 городских округах, где были проблемы во время прошлого осенне-зимнего периода.

    «Оцифрованные данные по каждому виду проводимых работ дают возможность контролировать всю подготовку городских округов к предстоящей зиме», — отметил Самарин.

    С мая специалисты провели 72 выездных совещания во всех округах Московской области.