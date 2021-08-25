График подготовки к отопительному сезону опередили в Подмосковье
Готовность Подмосковья к новому отопительному сезону достигла уже 84%. В каждом округе проверяют состояние объектов энергетики и ЖКХ. Работу ведут с опережением графика.
Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что задача — пройти отопительный период без аварий.
При плане 80% фактическая готовность сейчас 84%. Подготовка к предстоящей зиме идет без нарушения сроков
На особом контроле — повышение надежности электричества в 12 городских округах, где были проблемы во время прошлого осенне-зимнего периода.
«Оцифрованные данные по каждому виду проводимых работ дают возможность контролировать всю подготовку городских округов к предстоящей зиме», — отметил Самарин.
С мая специалисты провели 72 выездных совещания во всех округах Московской области.