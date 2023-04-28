Подмосковье 28 апреля 2023, 12:24 Подготовка к новому отопительному сезону в Подмосковье завершится к 15 сентября Александра Ковылялина

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Итоги отопительного сезона подвели в министерстве энергетики Московской области. В мероприятии приняли участие руководители субъектов энергетики, представители ЖКХ, органов местного самоуправления, а также тепло- и электроснабжающих организаций региона.

«Мы сегодня подводим итоги прошедшего осеннее-зимнего периода. В целом, можно сказать, что отопительный сезон прошел без серьезных технологических сбоев, но и не обошлось без аварийных ситуаций. Этим летом нам предстоит масштабная работа по модернизации теплоснабжения в регионе», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Отопительный сезон в 2022 году начался 12 сентября, а уже к концу месяца теплом были обеспечены 100% многоквартирных домов и соцучреждений. Анализ ситуации в Подмосковье показал, что все технологические нарушения отрабатывались максимально оперативно. В среднем, на объектах электроснабжения неполадки устраняли за 57 минут, а на объектах теплоснабжения — за четыре часа. Отмечается, что подготовка оборудования к новому отопительному периоду должна быть завершена до 15 сентября 2023 года.

В 2023 году на модернизацию теплоснабжения в Московской области выделили более 33 миллиардов рублей. В регионе проведут свыше четырех тысяч мероприятий, которые повысят качество обслуживания более трех миллионов жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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