Подготовка к новому отопительному сезону началась в Подмосковье. Ее завершат до 15 сентября

За это время в порядок приведут 53,9 тысячи домов, а также 10,5 тысячи километров тепловых сетей, еще 158,6 электрических, а также отремонтируют подстанции и газопроводы.

Специалисты планируют сократить число обращений жителей по качеству ресурсов на 15% и снизить технологические сбои на 10%.

В этом году жителям повторно включали отопление. Но когда в области установилась стабильная температура воздуха выше 12 градусов, сезон завершили. Главы округов отчитались о начале подготовки к осенне-зимнему периоду.

«А повторное включение отопления — большое испытание для региональной системы теплоснабжения. За короткий срок были выявлены некоторые технологические недостатки, которые уже к следующему сезону устраним», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Так, с 20 по 25 мая специалисты отработали 4,2 тысячи заявок от жителей по вопросам включения и отключения отопления. Еще составили 6,8 тысячи актов проверок.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков, мы сможем качественно подготовить систему теплоснабжения и своевременно войти уже в следующий отопительный сезон», — отметил Александр Самарин.

По итогам прошлого отопительного сезона лучшими округами по надежности теплоснабжения стали Реутов, Королев, Кашира, Шатура, Лотошино, Шаховская, Серпухов, Луховицы, Мытищи и Пущино.