05 апреля 2024, 11:32
Подготовка к летнему сезону стартовала в парках Воскресенска
В преддверии летнего сезона в парке усадьбы Кривякино и «Москворецкий» началась масштабная подготовка. На территориях убирают и вывозят мусор, очищают газоны и тропинки.
В парках Воскресенска также ведется работа по опиловке сухостойных и аварийных деревьев для безопасности посетителей.
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«Основная наша задача на ближайшее время — подготовить общественные пространства к активному отдыху в летнее время», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
Особое внимание уделят обновлению инфраструктуры парков. Ремонтные работы коснутся детских игровых и спортивных площадок, а также малых архитектурных форм.
Откроется летний сезон с традиционного запуска фонтанов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Воскресенск
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