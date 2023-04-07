Подмосковье 07 апреля 2023, 16:44 Подготовка к летнему сезону началась в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове

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Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной приведут в порядок после зимы. Качество уборки проверят по чек-листу, после чего на входе повесят знак — «Территория готова к летнему сезону».

Первым делом рабочие расчистят от снега лыжероллерную трассу.

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«В нашем парке до 3 апреля желающие еще могли покататься на лыжах. Сейчас в оперативном режиме мы стараемся оставшийся снег убрать», — рассказал директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Николай Круглов.

Для гостей парка подготовят фудкорты, летние террасы и детские площадки. На территории также уберут валежник и аварийные деревья.

«Всего в работах по благоустройству у нас задействовано порядка 35 человек и четыре единицы техники — это тракторы МТЗ, поливальные машины и средства малой механизации», — отметил Николай Круглов.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов.

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