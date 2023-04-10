Подмосковье 10 апреля 2023, 15:36 Подготовка к летнему сезону началась в парках Богородского округа

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Парки Богородского округа готовятся к летнему сезону. Рабочие убирают листву, подсевают газоны, моют бордюры и тротуары.

После зимы в парках уже запустили часть аттракционов, оставшиеся расконсервируют в ближайшее время. Все работы по наведению порядка в парках закончат к майским праздникам.

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Жители округа также принимают участие в уборке парковых территорий. В первых субботниках месяца чистоты и благоустройства приняли участие более 500 человек.

«Каждый год мы готовим наши парки, скверы, общественные территории к летнему сезону. <…> Благодарю всех, кто участвует в субботниках, выходит во дворы и на территории, помогает управляющим компаниям, муниципальным службам наводить после зимы чистоту и порядок», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Первый заместитель главы администрации Богородского городского округа Алексей Щаулин рассказал, что в этом году обновление ждет Глуховский парк. Там благоустроят еще одну детскую площадку по программе губернатора.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов в Подмосковье.

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