Подмосковье 22 февраля 2023, 15:16 Подготовка к фестивалю «Юные таланты Московии» началась в Пушкино

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На базе детско-юношеского центра «Радость» в Красноармейске в Пушкино прошел муниципальный этап регионального конкурса «Поэма о рукотворном дереве». Он считается подготовкой к фестивалю «Юные таланты Московии».

Студенты Богородского института художественной резьбы и колледжа по росписи по дереву из Сергиева Посада провели для участников конкурса и гостей мероприятия мастер-классы росписи и резьбы по дереву.

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В конкурсе поучаствовали ученики 10 школ Пушкино, которые презентовали порядка 60 работ. Преподаватели профильных учебных заведений Сергиева Посада и член союза художников России Валентина Вайсеро выбрали 12 лучших поделок.

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Финалисты получат стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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