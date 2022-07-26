Подготовка к благоустройству сквера 200-летия началась в Подольске

Благоустройство сквера 200-летия Подольска стартовало. Рабочие начали подготавливать площадку и завозить материалы. Преображение территории планируют завершить в начале октября. Об этом сообщили в администрации округа.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Подольска Дмитрий Жариков рассказал, что при облагораживании учтут все пожелания местных жителей. С ними проведут дополнительные встречи, чтобы уточнить детали.

В планах — обновить дорожное покрытие, установить новые бордюры, озеленить территорию и заменить скамейки. Также в сквере обновят систему освещения.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 50 подмосковных лесопарков.