26 июля 2022, 13:36
Подготовка к благоустройству сквера 200-летия началась в Подольске
Благоустройство сквера 200-летия Подольска стартовало. Рабочие начали подготавливать площадку и завозить материалы. Преображение территории планируют завершить в начале октября. Об этом сообщили в администрации округа.
Источник фото: телеканал «360»
Глава Подольска Дмитрий Жариков рассказал, что при облагораживании учтут все пожелания местных жителей. С ними проведут дополнительные встречи, чтобы уточнить детали.
В планах — обновить дорожное покрытие, установить новые бордюры, озеленить территорию и заменить скамейки. Также в сквере обновят систему освещения.
Источник фото: телеканал «360»
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 50 подмосковных лесопарков.