Подмосковье 30 мая 2023, 12:22 Подготовка электросетей к осенне-зимнему периоду началась в Подмосковье Мособлэнерго

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Капитальный ремонт сетей начали в компании «Мособлэнерго». К следующей зиме специалисты приведут в порядок 270 километров линий электропередачи и оборудование 428 трансформаторных подстанций.

В рамках подготовки к зиме энергетики очистят от зарослей 160 гектаров земли, расположенной в охранной зоне воздушных линий электропередачи, проведут капитальные ремонты оборудования.

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В Подмосковье уже начали формировать силы и средства для быстрого устранения возможных аварий зимой. Отключения электричества при поломках не должны превышать 50 минут.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, основной объем работ по подготовке к осенне-зимнему периоду будет выполняться с июня по октябрь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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