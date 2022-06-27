Подготовившим стобалльников учителям выплатят гранты в Подмосковье

Подмосковные учителя, у которых ученики показали высокие результаты на экзаменах, получат премии. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

«Учитывая высокие показатели на экзаменах, у нас традиционно выплачиваются гранты, специальные премии учителям, которые подготовили стобалльников. Поэтому первое поручение, которое я хочу адресовать, — вместе с Министерством финансов подготовить распоряжение и довести средства до тех, кто готовит наших чемпионов, лидеров», — сказал он.

Воробьев напомнил, что девятиклассники сдают ОГЭ, а выпускники 11 классов — ЕГЭ. Он отметил, что получаемые на сегодня результаты экзаменов уже радуют.

Они, я очень надеюсь, будут чуть лучше предыдущих. Каждый шаг вперед — это очередное достижение

Он также рассказал, что в этом году школы закончат 34 тысячи одиннадцатиклассников и 79 тысяч девятиклассников. По его словам, 50% детей после девятого класса уходят приобретать, учиться специальностям. Этот тренд уже очевиден на протяжении многих лет.

«И наша задача — со своей стороны максимально внимательно относиться к специальному образованию», — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что в регионе действует пилотная президентская программа по «Профессионалитету». Она позволяет детям быстрее получать специальности, и возможность работать.

Кроме того, Воробьев отметил, что выпускные в Московской области прошли на хорошем уровне.

«Хочу поблагодарить и наших учителей, педагогов, которые готовили эти волнительные мероприятия, связанные с выпуском. Конечно, на них всегда присутствуют родители. Это очень запоминающаяся веха!» — сказал он.

Губернатор выразил благодарность и правоохранительному блоку. Все меры безопасности были обеспечены на должном уровне, резюмировал Воробьев.