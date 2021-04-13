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    13 апреля 2021, 09:53

    Подмосковье подготовило технику к пожароопасному сезону

    Анастасия Аброськина

    Противопожарное опахивание земель, примыкающих к лесам, началось в Подмосковье. В регионе патрулируют и торфяные участки, чтобы не допустить там возгораний. Предварительно работники «Мособлпожспаса» провели осмотры техники.

    Подмосковье подготовило технику к пожароопасному сезону

    Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса». Уточняется, что о готовности отчитались скорая помощь, лесные и коммунальные службы, полиция, спасатели.

    На смотрах продемонстрировали специальное и вспомогательное оборудование, экипировку и готовность личного состава для выполнения задач

    пресс-служба «Мособлпожспаса».

    Вместе с тем в Подмосковье ведут разъяснительную работу с жителями, чтобы напомнить им, как не допустить пожара или вести себя, заметив его. В дачных товариществах организуют целые собрания.

    Ранее мы рассказали, что в Егорьевске провели совещание о подготовке городских округов Подмосковья к пожароопасному сезону.