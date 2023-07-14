Подмосковье 14 июля 2023, 10:02 Подъезды в доме на улице Терешковой в Мытищах отремонтировали с учетом пожеланий жителей пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила ход капитального ремонта подъездов в округе. Жители дома на улице Терешковой поблагодарили за работу и отметили, что все их просьбы выполнили.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с заместителями и представителями профильных отделов, а также председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым проверили ход работ капитального ремонта подъездов в жилых домах.

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В домах № 50/10 корпус 1 на улице Семашко и № 34 корпус 2 на улице Колпакова отмечен медленный темп работ. Там необходимо увеличить количество рабочих, чтобы завершить процесс обновления в установленные сроки.

Возле дома № 16 на улице Терешковой прошла встреча с жителями дома. Они положительно отозвались о проделанной работе по капитальному ремонту и отметили, что все их просьбы услышаны и реализованы. За месяц ремонтных работ в доме заменили освещение, оконные рамы, информационные стенды и почтовые ящики, а также покрасили стены. Вскоре там заменят перила.

Финальной точкой объезда стал дом № 22 на улице Борисовка. Представитель управляющей компании «Премьер» Анастасия Шкаберда рассказала, что в этом году они приступили к ремонту квартирных холлов, переходных балконов и ограждений. Сейчас рабочие красят лифтовые холлы и пожарную лестницу. Обновление планируют закончить к 31 августа.

Контрольные проверки объектов капитального ремонта представители администрации проводят регулярно. Это позволяет акцентировать внимание управляющих компаний на проблемных моментах в ходе проводимых работ, а также следить за качеством их исполнения.

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