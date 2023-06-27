Подмосковье 27 июня 2023, 16:48 Подъезды обновили в доме на Юбилейной улице в Балашихе по просьбам жителей

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Два подъезда отремонтировали в доме № 13 на Юбилейной улице в Балашихе. Ранее жители микрорайона Железнодорожный обратились с такой просьбой к депутатам.

Управляющая компания «Жилкомсоюз» сделала ремонт в подъездах № 2 и № 4 весной. Там покрасили стены, потолки и двери в местах общего пользования, заменили освещение, установили энергосберегающие лампы. Также привели в порядок перила, лестничные марши и козырьки.

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«С предложением о ремонте подъездов выступили жители на одной из наших с ними встреч по обсуждению инвестиционной программы. Кроме того, по программе фонда капитального ремонта в этих подъездах меняют оконные блоки и подоконники. В 2024 году планируется обновить оставшиеся в этом доме [оставшиеся три] подъезда», — рассказал городской депутат Рустам Фахрисламов.

Один из подъездов пятиэтажки отремонтировали еще в 2022 году по просьбе председателя совета дома Владимир Машков. Он отметил, что по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева осенью в доме отремонтируют цоколь.

Система взаимодействия предполагает прямой контакт жителей с управляющими компаниями через председателей советов домов и депутатов. Такой подход реализуется по поручению главы городского округа Балашиха, секретаря местного отделения партии «Единая России» Сергея Юрова. Она

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