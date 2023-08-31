31 августа 2023, 10:39
Подъезды на улице Чайковского в Лобне отремонтируют с учетом пожеланий жителей
Ремонт подъездов начался в доме № 16 на улице Чайковского в Лобне. Жильцы попросили привести в порядок кровлю, подвал, канализацию и обновить детскую площадку во дворе.
Качество и сроки выполнения ремонта в подъездах строго контролируют специалисты администрации округа. У жителей всегда есть свои предпочтения, и их мнение обязательно учитывают во время работ.
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«В рамках губернаторской программы ремонт ведется в четырех подъездах сразу. Все работы согласованы с жителями: цвет стен, почтовые ящики, пластиковые окна», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Лобня Анна Тураева.
По словам старшей по дому № 16 на улице Чайковского Яны Цениной, пожелания жителей обсудят на встрече в сентябре, их задокументируют и возьмут в работу. После окончания ремонта специалисты проверят его качество. Если оно будет вызывать вопросы, строителям придется устранять недостатки. Однако в последнее время ни одного отказа в приемке в Лобне не было.
Ранее на встрече с президентом Путиным губеранатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион подготовился ко второму этапу расселения аварийных домов.
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