Подъезды еще семи домов отремонтировали в Дзержинском | 360°

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Подъезды еще семи домов отремонтировали в Дзержинском

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Специалисты «Управления технического надзора капитального ремонта» приняли десять подъездов в Дзержинском. Работы выполнены по семи адресам.

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Капительный ремонт состоялся в домах № 1, 9 и 12 на улице Лермонтова, в доме № 14 на улице Ленина, в домах № 26 и 23 на улице Бондарева и в доме № 23 на улице Академика Жукова.

Пятиэтажные дома по улице Ленина были построены в период с 1965 по 1968 год. Подъезды здесь полностью обновлены — заменены окна и входные группы, перекрашены стены, отремонтированы полы, установлены новые почтовые ящики и перила. У входа оборудованы пандусы для комфортного подъема инвалидов. Жильцы сами участвовали в выборе дизайна и оформлении общих площадей.

«Общее количество подъездов в Московской области составляет более 147 тысяч, и за шесть лет мы отремонтировали почти 98 тысяч из них. Таким образом, две трети всей программы мы уже реализовали, и работа продолжается», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Компания «УТНКР» действует в Московской области с 2016 года и в обязательном порядке принимает участие в приемке работ. С 2022 года «УТНКР» является организацией, осуществляющей строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых осуществляют региональные министерства и ведомства.

ЖКХ

Дзержинский

Ремонтные работы

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