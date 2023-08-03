Подмосковье 03 августа 2023, 14:11 Подъезды 53 жилых домов отремонтируют в Химках к концу года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Более 150 подъездов отремонтируют в Химках к концу года. Работы проведут в 53 жилых домах округа.

«Ремонт подъездов проводим с учетом пожелания химчан — обустраиваем новые входные группы, меняем напольную плитку, приводим в порядок лестничные марши, устанавливаем пластиковые окна и новые почтовые ящики. Кроме того, жители многоквартирных домов могут высказать свои пожелания, выбрать материалы для ремонта и цветовую палитру», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Благодаря региональной программе «Мой подъезд» за пять лет в Химках отремонтировали 1,8 тысячи подъездов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Депутаты регулярно встречаются с председателями многоквартирных домов, представителями управляющих компаний и коммунальщиками. Через них жители Химок могут озвучить и решить свои вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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