Число жалоб на некачественную уборку подмосковных подъездов снизилось

В Московской области жители стали меньше жаловаться на качество уборки подъездов. Количество негативных комментариев в социальных сетях снизилось на 73%, сообщили в пресс-службе региональной Госжилинспекции.

С начала года подмосковное ведомство зафиксировало в соцсетях и отработало 2405 комментариев жителей области о некачественной уборке мест общего пользования.

Общее количество таких сообщений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилось на 73%. В лидеры по темпам снижения вышло несколько городских округов. В Краснознаменске и Реутове комментариев стало на 98% меньше, в Дубне — на 95%, в Электростали — на 93%, в Черноголовке — на 92%, во Власихе — на 91%, в Егорьевске — на 91%, в Домодедове и Жуковском — на 90%, в Коломенском — на 89%.

В Госжилинспекции спад комментариев назвали свидетельством повышения удовлетворенности жителей качеством проводимой уборки. Связано это с более ответственным отношением коммунальщиков к своим обязанностям по содержанию многоквартирных домов.

«Они прекрасно понимают — комфорт и покой граждан добросовестно оберегают инспекторы. Все комментарии, поступающие в социальные сети, держатся на особом контроле и отрабатываются в кратчайшие сроки», — подчеркнула глава надзорного органа Ольга Федина.

Поскольку от чистоты и порядка в подъездах напрямую зависят безопасность, здоровье и эмоциональный настрой жителей, инспекторы оказывают помощь всем пользователям социальных сетей, как только фиксируют их комментарии.

Они связываются с управляющими организациями и обязывают провести работы по уборке и расчистке от бытового мусора мест общего пользования в многоквартирных домах. Факты исполнения требований сотрудники ведомства фиксируют лично в ходе осмотров.

Если в доме не производится уборка мест общего пользования, жителям нужно немедленно обратиться в свою управляющую организацию. Удобнее всего это сделать через портал Единой диспетчерской службы Московской области.

УК должна взять заявку в работу в течение суток. Ее исполнение контролируют специалисты Госжилинспекции Московской области в Центре управления регионом. Если качество работ жителей не устроило, они вправе не согласовывать исполнение обращения.