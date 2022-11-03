Подъездные пути к трем СНТ в Дубне заасфальтируют в этом году | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 18:13 Подъездные пути к трем СНТ в Дубне заасфальтируют в этом году

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В этом году заасфальтируют подъездные пути к трем СНТ в Дубне. До «Мичуринца» и «Весны» уже можно доехать по новому покрытию. Сейчас заканчивают строить дорогу к «Чайка» и «Чайка-2». Все работы будут закончены к концу следующей недели.

Доехать до СНТ «Чайка» и «Чайка-2» можно по новому дорожному покрытию. По обочинам вырубили деревья, уложили асфальт. Ямы и грязь теперь в прошлом. Также здесь благоустроят тротуарные дорожки.

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До СНТ «Мичуринец» и «Весна» тоже можно доехать по новому покрытию.

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«У нас всего запланировано шесть СНТ, к которым подведется дорога асфальтированная. Это программа губернаторская», — рассказал глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Через полторы недели работы по укладке асфальта закончатся. А в следующем году проложат подъездные дороги к еще трем СНТ.