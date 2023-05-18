Подмосковье 18 мая 2023, 15:43 Подъездные дороги к СНТ отремонтируют в 9 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

В Подмосковье приступили к ремонту дорог, ведущих к СНТ. Работы ведутся в рамках двустороннего соглашения между правительством Москвы и Московской области. В Минтрансе региона отметили, что всего будет отремонтировано 14 дорог.

«Сейчас работы идут на дорогах в Богородском и Талдомском округах. Всего в этом году отремонтируют 14 дорог в девяти муниципалитетах, что позволит обеспечить комфортный подъезд порядка десяти тысячам жителей Москвы и Подмосковья к дачным массивам», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

Программа ремонта дорог, ведущим к СНТ, реализуется в Подмосковье с 2018 года. За это время в Московской области отремонтировали 345 дорог к садовым товариществам, а протяженность работ превысила 360 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».