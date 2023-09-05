Подмосковье 05 сентября 2023, 17:32 Подъездные дороги к пяти деревням и селам отремонтируют в Можайске Минтранс Подмосковья

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Ремонт дороги от Советской улицы в селе Поречье до поворота на деревню Бурмакино начался в Можайске. Этот участок является подъездным к нескольким населенным пунктам.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорога ведет к селам и деревням Поречье, Новопоречье, Никитино, Тимошино и Бурмакино. Ремонт проведут на участке протяженностью более шести километров.

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Сегодня рабочие приступили к фрезерованию, а затем начнут укладывать новое покрытие. Этос делает проезд комфортнее не только к деревням и селам, но и к социальным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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