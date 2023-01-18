Подмосковье 18 января 2023, 11:24 Подъездные дороги к купелям в Подмосковье расчистили и обработали ото льда

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Подъездные к купелям дороги, тротуары и пешеходные зоны подготовили в Подмосковье в преддверии православного праздника Крещения Господня. Дорожные службы очистили от снега и наледи более 350 километров дорожных сетей.

Жители Подмосковья смогут беспрепятственно добраться до 225 купелей, расположенных на территории храмов, церквей и монастырей области.

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«Работы проведены на более чем 200 муниципальных и региональных дорогах в 56 муниципальных образованиях», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Наибольший объем работ проделали в Орехово-Зуеве, Коломне, Можайске, Раменском, Серпухове и Химках.

Все желающие смогут принять участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. В Подмосковье для жителей подготовили более 200 купелей в муниципальных образованиях.

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