07 декабря 2023, 12:36
Подъездные дороги к 18 паркам и каткам отремонтировали в Подмосковье
Около 50 километров асфальта на дорогах, которые ведут к местам зимнего притяжения жителей и туристов, заменили в Подмосковье по нацпроекту. Работы провели в 14 городских округах, о чем сообщили в Минтрансе региона.
Ремонт выполнили летом, а зимой жителям стало удобнее добираться до катков, лыжных трасс и новогодних елок.
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Например, в Балашихе отремонтировали дорогу в деревне Черное на улице Чернореченской. По этому пути можно проехать к Пестовскому парку, где скоро заработает каток. Проезд стал комфортнее до катка на стадионе «Зоркий» и горнолыжного комплекса в Красногорске, и к другим пунктам зимнего отдыха в Подмосковье.
Новый асфальт уложили также вблизи крупных парков, где уже сейчас установлены новогодние елки. На праздниках здесь будут работать катки и лыжные трассы.
Полный перечень отремонтированных участков региональных дорог можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
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Дороги
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