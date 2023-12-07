Подмосковье 07 декабря 2023, 12:36 Подъездные дороги к 18 паркам и каткам отремонтировали в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Около 50 километров асфальта на дорогах, которые ведут к местам зимнего притяжения жителей и туристов, заменили в Подмосковье по нацпроекту. Работы провели в 14 городских округах, о чем сообщили в Минтрансе региона.

Ремонт выполнили летом, а зимой жителям стало удобнее добираться до катков, лыжных трасс и новогодних елок.

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Например, в Балашихе отремонтировали дорогу в деревне Черное на улице Чернореченской. По этому пути можно проехать к Пестовскому парку, где скоро заработает каток. Проезд стал комфортнее до катка на стадионе «Зоркий» и горнолыжного комплекса в Красногорске, и к другим пунктам зимнего отдыха в Подмосковье.

Новый асфальт уложили также вблизи крупных парков, где уже сейчас установлены новогодние елки. На праздниках здесь будут работать катки и лыжные трассы.

Полный перечень отремонтированных участков региональных дорог можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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