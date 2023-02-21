Подмосковье 21 февраля 2023, 11:39 Подъездную дорогу к подмосковной ОЭЗ «Кашира» достроят в 2024 году

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Строительство подъезда к особой экономической зоне «Кашира» начнут в Подмосковье осенью. Завершить работы планируют в первом квартале 2024 года.

Автодорога Озеры — Кашира — Новоселки обеспечит удобный подъезд к особой экономической зоне, сообщили в Минтрансе региона. Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, проектирование завершат в третьем квартале 2023 года, после чего подрядчик начнет строительные работы.

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«Реализация объекта обеспечит транспортную доступность ОЭЗ „Кашира“, на территории которой планируется реализовать крупные проекты со значительными инвестициями и создать новые рабочие места», — отметил он.

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Строительство будут проводить на участке от улицы Лесной в Новоселках до примыкания к автодороге Озеры — Кашира вблизи молочной фермы. Протяженность дороги составит два километра. На ней проведут ремонт существующего участка и обустроят две кольцевые развязки.

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