Подмосковье 25 мая 2023, 12:43 Подъездную дорогу к новому инженерному лицею в Истре достроят осенью Минтранс Подмосковья

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Подъездную дорогу к технолицею имени Долгих продолжают строить в Истре. Рабочие завершили устройство земляного полотна на 30%. Также там появятся три парковки на 1208 машин.

Как сообщили в Минтрансе, рабочие также ведут прокладку коммуникаций, обустраивают ливневую канализацию и локальные очистные сооружения.

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Работы ведут на участке от улицы Ленина в селе Павловская Слобода до здания лицея. Завершить работы планируют досрочно — к 1 сентября.

Протяженность строительства превысит 3,3 километра, дорога будет двухполосной. Также будет создано две кольцевые развязки: на примыкании к улице Ленина и возле учреждения. Для жителей также обстроят тротуары, велодорожки и шумозащитные экраны.

Новая дорога обеспечит транспортную связь лицея с дорогами ближайших населенных пунктов, в том числе с трассами М-9 и ММК.

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