Подмосковье 13 сентября 2023, 18:55 Подъездную дорогу к госпиталю для ветеранов войн отремонтировали в Солнечногорске Минтранс Подмосковья

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Ремонт подъездной дороги к госпиталю для ветеранов войн завершился в Солнечногорске. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

За ремонт участка голосовали сами жители на портале «Добродел». Для обустройства нового покрытия дорожные службы использовали около 360 тонн асфальтобетонной смеси. Отмечается, что ежедневно по дороге проезжают около 500 автомобилистов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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