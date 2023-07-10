Подмосковье 10 июля 2023, 17:11 Подъездную дорогу к деревне Чашниково построили в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Строительство подъездной дороги к деревне Чашниково завершилось в Подмосковье. Работы провели в рамках реконструкции Лобненского шоссе. В региональном Минтрансе заявили, что дорога улучшит транспортную доступность населенного пункта.

В ближайшее время рабочие нанесут на асфальтовое покрытие разметку. Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что сейчас на шоссе устраивают боковые проезды и пешеходную зону, а в районе улицы Промышленной и 2-го Северного проезда строят пешеходные переходы.

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Полностью завершить строительство планируют в четвертом квартале 2023 года. Ранее движение на дороге осуществлялось по двум полосам, теперь — по четырем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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