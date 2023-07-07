Подмосковье 07 июля 2023, 09:22 Подъездную дорогу к больницам отремонтировали на Олимпийском проспекте в Мытищах

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Покрытие проезда к медицинским учреждениям, в числе которых городская клиническая больница, отремонтировали на Олимпийском проспекте в Мытищах. В порядок привели более километра проезжей части.

В министерстве транспорта Подмосковья отметили, что в этом году в Московской области планируется отремонтировать 30 региональных дорог, по которым можно проехать к медицинским учреждениям.

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Так, в Мытищах обновили 1,1 километра проезжей части в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Основная цель — обеспечение комфортного и безопасного проезда жителей к социально значимым местам.

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