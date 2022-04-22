Подъездную дорогу к центру «Сенеж» откроют до конца года в Солнечногорске

Новую подъездную дорогу к мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске откроют до конца года. Образовательный центр вскоре сможет одновременно принимать 2,5 тысячи учеников со всей России.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что уже началось обустройство мест примыкания подъездной дороги к трассе М-10.

Открытие объекта улучшит транспортные связи между Ленинградским шоссе и „Сенежем“ Алексей Гержик.

Он добавил, что большая реконструкция позволит расширить территорию «Сенежа» и принимать еще больше учеников.

По проекту в Солнечногорске построят двухполосную дорогу с кольцевым пересечением, сделают велодорожки, пешеходную зону.

Это позволит комфортно и быстро добираться до мастерской управления «Сенеж». Там проводят около 40 образовательных программ для участников и победителей крупных конкурсов, действующих управленцев и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.