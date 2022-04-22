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    22 апреля 2022, 18:26

    Подъездную дорогу к центру «Сенеж» откроют до конца года в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина

    Новую подъездную дорогу к мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске откроют до конца года. Образовательный центр вскоре сможет одновременно принимать 2,5 тысячи учеников со всей России.

    Подъездную дорогу к центру «Сенеж» откроют до конца года в Солнечногорске | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что уже началось обустройство мест примыкания подъездной дороги к трассе М-10.

    Открытие объекта улучшит транспортные связи между Ленинградским шоссе и „Сенежем“

    Алексей Гержик.

    Он добавил, что большая реконструкция позволит расширить территорию «Сенежа» и принимать еще больше учеников.

    По проекту в Солнечногорске построят двухполосную дорогу с кольцевым пересечением, сделают велодорожки, пешеходную зону.

    Это позволит комфортно и быстро добираться до мастерской управления «Сенеж». Там проводят около 40 образовательных программ для участников и победителей крупных конкурсов, действующих управленцев и не только.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.