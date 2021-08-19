Еще 6 тысяч подъездов отремонтируют до конца года в Подмосковье

Уже 87 тысяч подъездов Подмосковья отремонтировали по губернаторской программе с 2016 года. Там обновили покраску, освещение, почтовые ящики, лестницы, двери и не только.

Это губернаторская программа «Мой подъезд». Как рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, в план на этот год включили 13 тысяч подъездов.

Около половины из них уже отремонтировали. К концу 2021-го работы выполнят еще в шести тысячах подъездов.

Основная задача — улучшить качество жизни в Подмосковье и привести подъезды в хорошее состояние Евгений Хромушин.

По его словам, с 2016 года, когда стартовала программа «Мой подъезд», изменения ощутили более 4,3 миллиона жителей.

«Дом, в котором хочется жить, — вот наша главная цель. Кстати, внешний вид своих подъездов, материалы и дизайн-проекты жители определяют самостоятельно», — рассказал Хромушин.

Он добавил, что сейчас идет ремонт во всех городских округах региона — около шести тысяч подъездов находятся в высокой степени готовности к сдаче.

Среди городских округов, лидирующих по ремонту подъездов, Власиха, Ленинский, Луховицы, Люберцы, Чехов, Домодедово и Талдом.