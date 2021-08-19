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    19 августа 2021, 17:53

    Еще 6 тысяч подъездов отремонтируют до конца года в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Уже 87 тысяч подъездов Подмосковья отремонтировали по губернаторской программе с 2016 года. Там обновили покраску, освещение, почтовые ящики, лестницы, двери и не только.

    Еще 6 тысяч подъездов отремонтируют до конца года в Подмосковье | Изображение 1

    Это губернаторская программа «Мой подъезд». Как рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, в план на этот год включили 13 тысяч подъездов.

    Около половины из них уже отремонтировали. К концу 2021-го работы выполнят еще в шести тысячах подъездов.

    Основная задача — улучшить качество жизни в Подмосковье и привести подъезды в хорошее состояние

    Евгений Хромушин.

    По его словам, с 2016 года, когда стартовала программа «Мой подъезд», изменения ощутили более 4,3 миллиона жителей.

    «Дом, в котором хочется жить, — вот наша главная цель. Кстати, внешний вид своих подъездов, материалы и дизайн-проекты жители определяют самостоятельно», — рассказал Хромушин.

    Он добавил, что сейчас идет ремонт во всех городских округах региона — около шести тысяч подъездов находятся в высокой степени готовности к сдаче.

    Среди городских округов, лидирующих по ремонту подъездов, Власиха, Ленинский, Луховицы, Люберцы, Чехов, Домодедово и Талдом.