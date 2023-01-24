Подмосковье 24 января 2023, 21:11 Подъезд с рисунком чайки в Лобне поучаствует в конкурсе на лучший тематический ремонт в Подмосковье

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В прошлом году министерство ЖКХ Московской области объявило о конкурсе «Тематический ремонт подъезда». Участники должны оформить свои парадные в стиле отличительной черты округа. Ведомство получило более 45 заявок на участие, в том числе и подъезд дома в Лобне с изображением чаек.

«Администрации совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов уже отобрали подъезды и эскизы „будущего“ подъезда. Победители определятся в этом году», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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В подъезде дома № 26 на улице Победы в Лобне представлена целая картина. На ней изображено озеро Киово, на котором живут черноголовые речные чайки. Они обитают на водоеме стаями, по этой причине на гербе города нарисована именно эта птица.

Отметим, конкурс проходит в рамках программы губернатор Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». Участие в соревновании на лучшую парадную добровольное. При этом жильцы домов могут сами выбрать любые материалы и воплотить творческие задумки.

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