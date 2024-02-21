Подмосковье 21 февраля 2024, 17:44 Подъезд на улице Лемешко в Видном отремонтировали в современном стиле Источник фото: Ксения Казакова

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На улице Лемешко в Видном завершился ремонт подъезда. Работы шли почти год, теперь жильцы называют новую входную группу произведением искусства.

Вместо старых металлических дверей рабочие установили пластиковые, которые выполнены по современным технологиям и не пропускают холод.

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По словам монтажника Леонида Борисова, новые двери герметичны и установлены по ГОСТу.

«Удобные ручки, комфортно не только взрослому, но и ребенку открывать дверь. Словом, мы учли все пожелания», — рассказал Борисов.

Подъезд решили украсить люстрой оранжевого цвета и инсталляцией из искусственных цветов, а почтовые ящики сделали стеклянными.

«Совет нашего дома — молодежь. Предложили идеи, мы собрали визуалы, встретились с представителями управляющей компании. Обсудили все вопросы и детали. Выбрали плитку, цвет краски, светильники», — отметила председатель Совета дома № 12 на улице Лемешко Маргарита Макеева.

В прошлом году в городе отремонтировали больше сотни подъездов. В этом году в планах благоустроить еще больше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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