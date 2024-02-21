21 февраля 2024, 17:44
Подъезд на улице Лемешко в Видном отремонтировали в современном стиле
На улице Лемешко в Видном завершился ремонт подъезда. Работы шли почти год, теперь жильцы называют новую входную группу произведением искусства.
Вместо старых металлических дверей рабочие установили пластиковые, которые выполнены по современным технологиям и не пропускают холод.
Реклама
По словам монтажника Леонида Борисова, новые двери герметичны и установлены по ГОСТу.
«Удобные ручки, комфортно не только взрослому, но и ребенку открывать дверь. Словом, мы учли все пожелания», — рассказал Борисов.
Подъезд решили украсить люстрой оранжевого цвета и инсталляцией из искусственных цветов, а почтовые ящики сделали стеклянными.
«Совет нашего дома — молодежь. Предложили идеи, мы собрали визуалы, встретились с представителями управляющей компании. Обсудили все вопросы и детали. Выбрали плитку, цвет краски, светильники», — отметила председатель Совета дома № 12 на улице Лемешко Маргарита Макеева.
В прошлом году в городе отремонтировали больше сотни подъездов. В этом году в планах благоустроить еще больше.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ремонтные работы
Видное
Реклама
Реклама