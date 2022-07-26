facebook_pixel
    26 июля 2022, 14:03

    Подъезд на Пионерской улице в Подольске отремонтировали по просьбам жителей

    Александра Перепечаева, Оксана Кононенко

    Глава Подольска Дмитрий Жариков проверил качество ремонта, проведенного в подъезде в доме № 6 по улице Пионерской. Жители обратились за помощью к председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову на личном приеме. Помещение преобразили за месяц.

    Подъезд на Пионерской улице в Подольске отремонтировали по просьбам жителей | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В подъезде отштукатурили потолок и входные группы, заменили напольное покрытие, окна, почтовые ящики и систему освещения. Жариков отметил в ремонте несколько недостатков — их обещали оперативно устранить.

    «Самое важное, что люди остались довольны качеством. Ремонт проводился силами управляющей организации, и жители отметили добросовестное и внимательное отношение к работе», — отметил он.

    В доме также запланировал ремонт подвалов и инженерных систем. Решать проблему, по словам Жарикова, будут в сотрудничестве с управляющей компанией. Он добавил, что у дома также обустроят парковочные места и освещение.

    Подъезд на Пионерской улице в Подольске отремонтировали по просьбам жителей | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Всего в Подольске запланирован ремонт 330 подъездов. Из них 176 уже привели в порядок, а в 49 работы завершат до начала августа.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье планируют открыть еще 12 школ к началу учебного года.