Подъезд на Пионерской улице в Подольске отремонтировали по просьбам жителей

Глава Подольска Дмитрий Жариков проверил качество ремонта, проведенного в подъезде в доме № 6 по улице Пионерской. Жители обратились за помощью к председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову на личном приеме. Помещение преобразили за месяц.

Источник фото: телеканал «360»

В подъезде отштукатурили потолок и входные группы, заменили напольное покрытие, окна, почтовые ящики и систему освещения. Жариков отметил в ремонте несколько недостатков — их обещали оперативно устранить.

«Самое важное, что люди остались довольны качеством. Ремонт проводился силами управляющей организации, и жители отметили добросовестное и внимательное отношение к работе», — отметил он.

В доме также запланировал ремонт подвалов и инженерных систем. Решать проблему, по словам Жарикова, будут в сотрудничестве с управляющей компанией. Он добавил, что у дома также обустроят парковочные места и освещение.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Подольске запланирован ремонт 330 подъездов. Из них 176 уже привели в порядок, а в 49 работы завершат до начала августа.

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