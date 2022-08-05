Подъезд к парку Малевича в Одинцове отремонтируют в 2023 году

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал закупку на реконструкцию подъезда к парку Малевича в Одинцове. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Подрядчика ищут для проведения проектных и изыскательных работ, а также реконструкции подъезда. Работы проводят по госпрограмме «Дороги Подмосковья» за средства регионального бюджета. Их планируют завершить в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. По его словам, некоторые их них выполнят досрочно.