Подмосковье 06 декабря 2023, 12:25 Подъезд к месту вырубки главной новогодней ели России подготовили в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Главную новогоднюю ель в этом году срубят в Щелкове. Подъезд к дереву уже подготовили для техники, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья.

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Дорога к месту вырубки длиной 400 метров подготовлена «Мосавтодором». Для комфортного проезда гостей и спецтехники здесь обустроили парковку и площадку — общая площадь работ составила шесть тысяч квадратных метров.

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Для работ привлекли 15 дорожных рабочих и девять машин.

Главную ель России срубят 11 декабря и специальным транспортом доставят в Кремль. Там она украсит Соборную площадь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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