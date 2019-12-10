Подъезд к Фабричному мосту по Заречной улице в Щелкове открыли. Это разгрузило Пролетарский проспект

В Щелкове открылся проезд по двухполосной дороге от Фабричной улицы до Заречной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Щелкова.

Рабочие расширили и заасфальтировали проезжую часть на улице Заречная.

Участок расширили до 9 метров. Это позволит обеспечить комфортный подъезд к Фабричному мосту и организовать движение транспорта по двум полосам. Расширение дороги вышло в дополнительный этап проекта строительства Фабричного моста.

Мост в Щелкове открыли. Переправа через Клязьму разгрузит центр города Подробнее

Автомобильный мост через реку Клязьма в Щелкове был открыт 28 ноября. Он соединил улицы Фабричную и Заречную, что позволило снизить транспортную нагрузку на Пролетарский проспект. Общая длина искусственного сооружения с подъездами равна 860 метрам.