  • Подъезд из Балашихи стал лучшим по итогам областного конкурса

    19 ноября 2019, 19:39

    Анастасия Максимовских

    Второй подъезд дома № 9 по улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе занял первое место на конкурсе «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» среди домов средней этажности.
    Подъезд из Балашихи стал лучшим по итогам областного конкурса

    Дом обслуживает управляющая компания «Квартал 2005».

    «Уже более 10 лет мы вкладывает в ремонт каждого подъезда частичку души и стараемся сделать их оригинальной частью дома и скрасить однотипность планировки яркими деталями. В результате количество отремонтированных подъездов значительно увеличилось, а также улучшилось качество, так как сами жители стали принимать участие в ремонте, оказывать посильную помощь», — сказала директор управляющей компании Нина Титова.

    Она добавила, что в номинации «Лучший отремонтированный подъезд низкой этажности» третье место занял второй подъезд дома № 27 по улице Новой в микрорайоне Железнодорожный.

    Призеров определили путем голосования на портале «Добродел». В подъездах-победителях установят камеры видеонаблюдения.