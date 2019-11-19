Подъезд дома в Балашихе стал лучшим по итогам областного конкурса

Второй подъезд дома № 9 по улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе занял первое место на конкурсе «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» среди домов средней этажности.

Дом обслуживает управляющая компания «Квартал 2005».

«Уже более 10 лет мы вкладывает в ремонт каждого подъезда частичку души и стараемся сделать их оригинальной частью дома и скрасить однотипность планировки яркими деталями. В результате количество отремонтированных подъездов значительно увеличилось, а также улучшилось качество, так как сами жители стали принимать участие в ремонте, оказывать посильную помощь», — сказала директор управляющей компании Нина Титова.

Она добавила, что в номинации «Лучший отремонтированный подъезд низкой этажности» третье место занял второй подъезд дома № 27 по улице Новой в микрорайоне Железнодорожный.

Призеров определили путем голосования на портале «Добродел». В подъездах-победителях установят камеры видеонаблюдения.