Подмосковье 11 января 2024, 17:43 Подъезд дома № 14 отремонтировали на улице Германа Титова в Химках Фото: Дарья Савинова

Читать 360tv в

Уникальный дизайн-проект подъезда в космическом стиле реализовали в доме № 14 на улице Германа Титова в Химках. Ремонт выполнили по губернаторской программе «Мой подъезд».

Стиль оформления выбрали не случайно: дом, в котором расположен подъезд, находится в ЖК «Солнечная система».

Реклама

Теперь в подъезде лестницы и новые входные двери оснащены подогревом, а расположенная на входе плитка предотвратит образование наледи — все это позволяет безопасно подниматься по лестнице.

Депутат Госдумы Ирина Роднина отметила, что к тематике подъезда отнеслись с большой фантазией.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».