Подмосковье 10 августа 2023, 12:18 Подъезд дома № 12 на улице Пушкина в Балашихе отремонтировали и украсили декоративными фресками Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Первый подъезд дома № 12 на улице Пушкина отремонтировали в Балашихе. При этом на каждом этаже нарисовали картины, посвященные истории микрорайона Железнодорожный.

Специалисты уложили напольную плитку, заменили окна, почтовые ящики и входные двери, установили свет с датчиками движения. Сейчас делают отмостки, чтобы в подвал не попадала вода.

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«Мы встречаемся с жителями этого дома уже в третий раз. На прошлых встречах мы обсуждали важность ремонта в подъездах, оборудование детских площадок и пешеходных дорожек. Сейчас мы увидели результат», — рассказал местный депутат Евгений Горбатов.

Главным украшением подъезда стали картины из декоративной штукатурки. Также на входе расположили витражи.

«В подъезде у нас провели очень хороший ремонт. Теперь наши жители даже приводят сюда своих знакомых на экскурсии, чтобы показать, как мы живем», — поделилась старшая по подъезду Наталья Черкасова.

По поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, в округе реализуется система взаимодействия жителей с обслуживающими организациями через председателей домовых советов. Контролируют такие встречи депутаты городского совета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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