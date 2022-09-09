Свыше 45 жителей Подмосковья подали заявки на конкурс тематического ремонта подъездов | 360°

Все новости

Спецоперация

09 сентября 2022, 16:43

Еврокомиссия назвала стоимость восстановления Украины

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:40

Парк «Авангард» благоустроят в Электростали в 2023 году

Реклама

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:38

Лучшего водителя автобуса выбрали в Подмосковье

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:34

Более 500 лифтов заменили в Подмосковье с начала года

Мир

09 сентября 2022, 16:31

Россия воплотила в жизнь энергетический кошмар Европы — СМИ

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:29

Почти 250 тысяч человек привились от гриппа в Подмосковье

Культура

09 сентября 2022, 16:26

Москвичам рассказали, куда сходить в День города

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:23

Жители Подмосковья смогут онлайн зарегистрировать квартиру в Росреестре

Важное

09 сентября 2022, 16:19

Минобороны озвучило потери ВСУ при провале наступления на Николаево-Криворожском направлении

Подмосковье

09 сентября 2022, 15:15

Свыше 45 жителей Подмосковья подали заявки на конкурс тематического ремонта подъездов

Читать 360tv в

Новый проект — «Тематический ремонт подъезда» — набирает обороты в Подмосковье. На этот раз стены общедомовой территории украсили в доме № 13/1 по улице Победы в Кашире.

Реклама

На стенах отремонтированного подъезда появился рисунок Введенской церкви, которая находится в самом центре новой торговой площади Каширы.

«Сегодня наш подъезд в буквальном смысле преобразился и приобрел новый вид. У нас был проведен ремонт, ну а приятным дополнением стал рисунок. За такой эстетический подарок — отдельная благодарность от меня и от остальных жильцов!» — сказала Мария Гусева. Она живет здесь уже 41 год и признается, что за все это время такого порядка и ухоженности, как есть сейчас, в подъезде никогда было.

Изображенная на стене церковь строилась с 1802 года. Существующий кирпичный храм создан в классическом стиле казаковской школы. В 1860 году к пятиярусной колокольне пристроен шестой ярус со шпилем и часами — строительство состоялось за счет купца Перцева.

«В 2022 году нами запущен конкурс „Тематический ремонт подъезда“, который связан с историей и достопримечательностями городских округов нашего Подмосковья. Победителей определим в 2023 году», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На конкурс уже подано более 45 заявок от жителей, которые в процессе ремонта своего подъезда украсили его изображением местных достопримечательностей или событий из жизни округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос от жителей Подмосковья на благоустройство. Люди ждут, что городские парки, скверы, а также дворы станут лучше, и власти готовы помочь в этом.

ЖКХ

Кашира

Ремонтные работы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама