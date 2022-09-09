Свыше 45 жителей Подмосковья подали заявки на конкурс тематического ремонта подъездов | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Свыше 45 жителей Подмосковья подали заявки на конкурс тематического ремонта подъездов

Читать 360tv в

Новый проект — «Тематический ремонт подъезда» — набирает обороты в Подмосковье. На этот раз стены общедомовой территории украсили в доме № 13/1 по улице Победы в Кашире.

Реклама

На стенах отремонтированного подъезда появился рисунок Введенской церкви, которая находится в самом центре новой торговой площади Каширы.

«Сегодня наш подъезд в буквальном смысле преобразился и приобрел новый вид. У нас был проведен ремонт, ну а приятным дополнением стал рисунок. За такой эстетический подарок — отдельная благодарность от меня и от остальных жильцов!» — сказала Мария Гусева. Она живет здесь уже 41 год и признается, что за все это время такого порядка и ухоженности, как есть сейчас, в подъезде никогда было.

Изображенная на стене церковь строилась с 1802 года. Существующий кирпичный храм создан в классическом стиле казаковской школы. В 1860 году к пятиярусной колокольне пристроен шестой ярус со шпилем и часами — строительство состоялось за счет купца Перцева.

«В 2022 году нами запущен конкурс „Тематический ремонт подъезда“, который связан с историей и достопримечательностями городских округов нашего Подмосковья. Победителей определим в 2023 году», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На конкурс уже подано более 45 заявок от жителей, которые в процессе ремонта своего подъезда украсили его изображением местных достопримечательностей или событий из жизни округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос от жителей Подмосковья на благоустройство. Люди ждут, что городские парки, скверы, а также дворы станут лучше, и власти готовы помочь в этом.

0 0 0 0 0 0